Calciomercato Juve, ombre sulla panchina di Allegri: pronto un altro ex

Zidane, dopo aver detto addio al Real Madrid, è ancora senza una panchina: il tecnico francese insidia Allegri, retroscena clamoroso

Zinedine Zidane è pronto a tornare in pista. Il tecnico francese, dopo i tanti successi ottenuti alla guida del Real Madrid, vuole rimettersi in gioco il prima possibile ed è alla ricerca dell’occasione giusta per sedere di nuovo su una panchina.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, erano salite le quotazioni dell’ex centrocampista per la guida del Manchester United in seguito all’esonero di Solskjaer. Ma alla fine i ‘Red Devils’ hanno deciso di puntare sul tedesco Ralf Rangnick, che sarà il traghettatore di Ronaldo e compagni fino al termine della stagione. Per Zidane si è parlato negli ultimi tempi anche di PSG, con la posizione di Pochettino non proprio saldissima. Spunta, nel frattempo, un clamoroso retroscena che riguarda anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, retroscena clamoroso su Zidane

Stando a quanto riferisce ‘Diariogol.com’, Zidane avrebbe rifiutato sia la proposta degli inglesi che i parigini e tutto per un motivo ben preciso. Il 49enne di Marsiglia starebbe aspettando la ‘Vecchia Signora’ per un ritorno romantico a Torino.

Gli scivoloni collezionati da Allegri fino ad ora hanno generato un clima a dir poco teso nell’ambiente. Il rischio di non arrivare addirittura in Champions League esiste e, se non dovesse verificarsi un drastico cambio di rotta, la società potrebbe anche optare per la soluzione più dolorosa. A quel punto Zidane sarebbe pronto a subentrare al mister livornese, cercando di risollevare le sorti della Juve.