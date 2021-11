Chiesa via dalla Juventus: sei indizi fanno una prova

Le difficoltà della Juventus hanno alimentato nuovi rumors anche sul futuro di Federico Chiesa: spunta l’indizio social

“Chiesa sta già scrivendo la lettera a Babbo Natale. Lo rivedremo dopo le feste”. Nella conferenza pre Salernitana-Juventus, Massimiliano Allegri ha confermato il lungo stop di Federico Chiesa.

L’esterno bianconero ne avrà per almeno un mese e tornerà a disposizione solo dopo la pausa natalizia, ad inizio 2022. Una pesantissima tegola per Allegri che deve già fare i conti con i problemi offensivi della sua Juve. Ma non solo. Negli ultimi giorni, infatti, il campione d’Europa con la Nazionale di Mancini ha fatto parlare di sé anche in sede di calciomercato. Le difficoltà della Juventus, extra-campo e sul rettangolo di gioco, hanno riacceso rumors e indiscrezioni sul futuro di Chiesa.

Calciomercato Juve, Chiesa e gli indizi social sul Chelsea

Il talento bianconero è seguito in particolare dal Chelsea campione d’Europa. E Chiesa ricambia: su Instagram, infatti, l’ex Fiorentina segue ben cinque giocatori dei ‘Blues’ (Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Saul Niguez, Kai Havertz e N’Golo Kante), oltre all’account ufficiale del club inglese. Sei indizi social che fanno una prova. Tuttavia, il giocatore è ritenuto incedibile e lascerà la Juventus solo di fronte ad un’offerta superiore ai 100 milioni di euro. Il Chelsea è avvisato.