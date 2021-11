Crisi Juventus, rispunta anche Marotta | “Agnelli verso l’addio”

Le ultime news Juventus riguardano la posizione di Agnelli. Possibile rivoluzione di Elkann: rispunta anche Marotta dell’Inter

C’è aria di rivoluzione in casa Juventus. A tutti i livelli: da quello strettamente legato al campo a quello dirigenziale in attesa della riapertura ufficiale del calciomercato a gennaio. Sul banco degli imputati non sono finiti soltanto i giocatori e mister Allegri, ma anche il presidente Andrea Agnelli.

Il futuro del patron bianconero è tutt’altro che certo. Il gruppo Exor non sembra molto soddisfatto della gestione della Juve negli ultimi anni, in particolar modo dall’acquisto di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso juventino Graziano Campi, che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha dichiarato: “John Elkann non è affatto contento di queste ultime vicende (dalla Superlega all’indagine Prisma sulle plusvalenze, ndr) nelle quali è stata coinvolta la Juventus. Il fatto che ultimamente sia più presente allo stadio da una parte e che alla Juve vengano accostati nomi forti come quello di Carnevali del Sassuolo oppure il ritorno di Marotta in società, mi fanno pensare che l’avventura di Agnelli sia vicina alla conclusione. Non penso a stagione in corsa, ma magari alla fine di questa annata sportiva”.