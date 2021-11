Rinnovi che non arrivano: da Zakaria a Kamara fino a Pogba, quante occasioni a zero per la Serie A in giro per l’Europa

Tanti pezzi pregiati della nostra Serie A non hanno ancora rinnovato il contratto in scadenza alla fine della stagione. Da Dybala ad Insigne, da Brozovic a Kessie. Non è solo in Italia però che i club possono trovare occasioni di mercato a costo zero.

Perché anche nei principali campionati europei sono tanti i giocatori che ancora non hanno rinnovato il proprio contratto. Tralasciando il discorso Mbappe, in tutt’Europa ci sono giocatori che le italiane seguono con particolare interesse: da volti più giovani come Zakaria e Kamara a nomi di spessore come Pogba e Isco.

Calciomercato, occasioni dalla Premier: da Lacazette a Pogba

Tra i nomi più interessanti in scadenza contrattuale, è la Premier ad offrire i profili di maggior spessore. In particolare Paul Pogba continua ad essere il sogno della Juventus. Il rinnovo con il Manchester United appare lontano e i bianconeri sognano di riportarlo a Torino. L’ingaggio percepito dal francese complica le cose, così come la concorrenza di Real Madrid e Paris Saint-Germain. La Juventus però esercita sempre un fascino particolare sul calciatore e il suo agente Mino Raiola ha ottimi rapporti con la società bianconera.

Juventus, in questo caso in compagnia dell’Inter, che segue con interesse anche la situazione di Antonio Rudiger. Pure nel caso del tedesco l’addio al Chelsea appare molto probabile, ma anche qui il problema si chiama ingaggio. Il Bayern Monaco sarebbe pronto ad offrire al giocatore uno stipendio da 12 milioni l’anno: cifra fuori portata per le italiane. Più facile lanciare l’assalto a Christensen, profilo che soprattutto i nerazzurri stanno seguendo da tempo. Da Londra potrebbe partire poi Lacazette, destinato a lasciare l’Arsenal. Il francese sembra essere il grande sogno della Fiorentina per sostituire Vlahovic. Da Manchester invece, oltre a Pogba, potrebbe partire Jesse Lingard, che oltremanica è stato accostato anche al Milan, a cui farebbe comodo per caratteristiche e duttilità.

Da Isco a Dembele, la Juventus guarda in Spagna

Non solo Premier League però. Pure in Spagna non mancano grandi occasioni di mercato, a cui sembra essere interessata soprattutto la Juventus. Il primo nome in orbita bianconera è Ousmane Dembele. Il francese non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Barcellona e la Juventus lo segue da molto tempo. I catalani vorrebbero prolungare l’accordo in scadenza a giugno e novità potrebbero arrivare proprio a dicembre dove si capirà quanto il francese sia al centro dei piani di Xavi.

La Juve osserva e sfida il Borussia Dortmund, ma guarda nel frattempo anche in casa Real Madrid, dove la permanenza di Isco sembra farsi sempre più complicata. Lo spagnolo potrebbe infiammare il mercato di gennaio ed oltre ai piemontesi piace molto anche al Milan, che è a caccia di un trequartista.

Milan e Inter, occhi in Francia e Germania

I rossoneri però guardano con grande attenzione al mercato francese. Boubacar Kamara è un nome che alletta e non poco la dirigenza del Diavolo. Potrebbe essere lui il sostituto di Kessie: il rinnovo con l’Olympique Marsiglia appare lontano e il giocatore avrebbe rifiutato anche alcune offerte dalla Premier. A sfidare i rossoneri c’è la Juventus. Il Milan però studia anche il colpo in attacco: attenzione a Randal Kolo Muani del Nantes, anche lui in scadenza, che da tempo piace ai rossoneri e che devono superare la concorrenza di alcuni club tedeschi. Sempre dalla Francia potrebbe invece arrivare il rinforzo per il Napoli per la corsia mancina difensiva con Mandava del Lille. Sembrano invece impossibili per tutti i club italiani due top player in scadenza come Mbappe e Di Maria.

Se il Milan guarda in Francia, i cugini dell’Inter studiano con attenzione la situazione in Germania. In casa nerazzurra piace molto il centrale Ginter, in uscita dal Borussia Moenchengladbach, che potrebbe perdere pure Zakaria. Sullo svizzero è forte la Roma, che sfida la Juventus e i club di Premier. Il centrocampista è il grande obiettivo per la mediana giallorossa e più che colpo a zero a fine stagione potrebbe essere il rinforzo giusto per gennaio.

Rinforzo che invece l’Inter sembra aver chiuso in vista del prossimo anno con Andre Onana: il portiere camerunense lascerà l’Ajax e pare pronto a diventare il prossimo numero 1 nerazzurro. Inter che osserva anche un altro profilo top in scadenza: il messicano Corona, che ancora non ha rinnovato con il Porto. Per lui potrebbe profilarsi un derby con il Milan, che lo ha già seguito in estate.