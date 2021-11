L’ingaggio monstre convince Rudiger: Inter e Juventus, tutto deciso

La super offerta per Rudiger potrebbe mettere la parola fine alle speculazioni sul futuro del difensore in scadenza con il Chelsea

Antonio Rudiger è uno dei nomi più gettonati sul calciomercato. Il suo contratto in scadenza con il Chelsea a fine stagione e, quindi, la possibilità di acquistarlo a parametro zero fa gola a tanti club.

Dal Real Madrid al Psg, passando per Inter e Juventus: tutte guardano con attenzione a ciò che accade intorno al difensore tedesco che a giugno potrebbe liberarsi gratis dalla società campione d’Europa. Il Chelsea dal canto suo non ha ancora perso le speranze di far rinnovare l’ex Roma, anche se la distanza tra l’offerta e la richiesta è elevata. Proprio questo fa sperare in una rottura per i club interessati al calciatore, che dovranno però offrire una cifra adeguata ai desideri di Rudiger. Proprio quello che potrebbe fare il Bayern Monaco che, secondo quanto riferisce la ‘Bild’, è pronto a sbaragliare la concorrenza con una proposta d’ingaggio in linea con le richieste del 28enne.

Calciomercato Inter e Juventus, ingaggio da 12 milioni per Rudiger

Per Rudiger la società bavarese avrebbe pronto uno stipendio da circa 12 milioni di euro a stagione, in linea con le aspirazioni del difensore e quasi il doppio rispetto a quanto percepito attualmente. Una cifra superiore a quella che i Blues avrebbero offerto e che si aggirerebbe sugli otto milioni di euro.

Una proposta che potrebbe convincere il tedesco, mettendo fine alle speranze di Juventus e Inter di riportarlo in Italia e del Chelsea di siglare il rinnovo.