CM.IT | Zakaria, Roma attenta: la Premier League fa sul serio

Denis Zakaria è da tempo nel mirino della Roma (e anche della Juventus): occhi però alla tentazione Premier League

E’ Zakaria il grande obiettivo di mercato della Roma per il mese di gennaio. Mourinho vuole un rinforzo a centrocampo e lo svizzero, in scadenza di contratto nel 2022 con il Borussia Moenchengladbach, rappresenta il primo nome sul quale sta lavorando Pinto. Come raccontato da Calciomercato.it, in questa settimana erano previsti nuovi contatti tra l’entourage del giocatore e il dirigente del club capitolino.

L’obiettivo della Roma è di sprintare e battere la concorrenza con un’operazione da 5-6 milioni di euro per il cartellino con un importante ingaggio per Zakaria. Piani che devono però fare i conti con un insidia non di poco conto.

Calciomercato Roma, la Premier League tenta Zakaria

Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, la Premier League è in pressing su Denis Zakaria. Un forcing che può scompaginare i piani della Roma: il fascino del campionato inglese attrae il 24enne di Genf che piace anche alla Juventus.

L’opportunità di giocare in Premier League rappresenta una tentazione per Zakaria. Dopo quattro stagione in Bundesliga con il Borussia Moenchengladbach (137 presenze, 11 gol e 8 assist il suo score), l’ex Young Boys è desideroso di fare il salto di qualità e di approdare in un top club europeo. Per Roma (e Juventus) l’obiettivo Zakaria si fa sempre più complicato, al punto che il club giallorosso si è mosso in maniera concreta anche su altri obiettivi.