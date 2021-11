Calciomercato Inter, missione sudamericana di Ausilio: nome a sorpresa

Calciomercato Inter, nerazzurri a caccia dei nomi del futuro: Ausilio visiona obiettivi vecchi e nuovi, il punto

L’Inter, dopo una iniziale fase di assestamento, sta vedendo finalmente decollare il nuovo ciclo con Simone Inzaghi in panchina.

Nerazzurri che hanno intascato la qualificazione agli ottavi di finale in Champions League e che dopo la vittoria con il Napoli hanno rilanciato le proprie ambizioni in chiave scudetto. La società deve sempre fare i conti con una situazione economica non semplice, ma è alla ricerca sempre di nuove soluzioni sul mercato. In tal senso si inquadra la missione di Piero Ausilio in Sudamerica. Il ds interista, in Argentina, ha visionato Julian Alvarez, già obiettivo della Juventus come raccontato da Calciomercato.it e non solo. Anche il Milan ha messo gli occhi su Alvarez, pur non avendo preso contatti reali con il River Plate finora.

Calciomercato Inter, non solo Julian Alvarez: il nome nuovo per i nerazzurri

L’Inter, come confermato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, si è iscritta alla corsa. Il River Plate vorrebbe però rinnovare il contratto di Alvarez per poter trattare al rialzo, le cifre per il giovane attaccante si fanno in salita. In ogni caso, Ausilio è volato in Sudamerica anche per un altro nome di un certo interesse.

Si tratta del brasiliano Abner, esterno sinistro dell’Atletico Paranaense. Classe 2000, è un prospetto molto interessante, con buone doti fisiche e di spinta. L’Inter resta molto attiva su Kostic, come anticipato da Calciomercato.it, e attende di capire cosa succederà con Perisic, ma i nerazzurri intanto lavorano alle alternative.