Calciomercato, ‘messaggio’ alle big di Serie A | “Vogliamo rinnovare”

Juventus, Inter e Milan: è bagarre per il grande talento argentino che però il suo club vuole tenersi stretto, perlomeno fino a giugno 2022

L’Inter insidia davvero la Juventus, ma anche il Milan, per il grande talento argentino. La ‘missione’ del vice Ds Baccin è una conferma totale del forte interesse dei nerazzurri per la ‘stella’ emergente del calcio albiceleste, nello specifico del River Plate fresco Campione nazionale.

Naturalmente stiamo parlando di Julian Alvarez, attaccante 21enne nativo di Calchin elemento chiave se non proprio decisivo dell’ultimo successo della squadra allenata da Gallardo. Ben 17 i gol messi a segno dal classe 2000, che comunque i ‘Millonarios’ vogliono tenersi stretto, perlomeno fino a giugno 2022.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan | Parla il vicepresidente del River Plate: “Vogliamo prolungare il contratto di Alvarez”

Prima della sfida col Rosario Central, il vicepresidente del River Jorge Brito ha detto che l’intenzione è quella di “rinnovare il contratto di Alvarez” in scadenza a dicembre del prossimo anno. “Al momento non c’è arrivata alcuna offerta specifica – ha aggiunto Brito confermando poi l’esistenza di una clausola (da 20 milioni, ndr) – Julian è un giocatore appetibile per tutti i principali club del mondo e ha una clausola rescissoria che non possiamo evitare”. Come spiegatovi da Calciomercato.it, il mese di dicembre sarà decisivo per il futuro di Alvarez, ambito anche da club inglesi e spagnoli.