Calciomercato Juventus, nuove conferme | Anche l’Inter insidia l’attaccante

La Juventus è alla ricerca di gol, ma arrivano nuove conferme sull’obiettivo di mercato: anche l’Inter è pronta ad insidiare i bianconeri

In questa prima parte di stagione si può salvare ben poco di quanto proposto dai bianconeri, mentre i problemi sono molteplici: la mancanza di gol è solamente uno di questi.

L’attacco della Juventus è rimasto orfano di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del mercato estivo ed in 14 partite di campionato ha segnato solamente 18 reti. Troppo poche per una società che ha come obiettivo quello di vincere tutte le competizioni a cui è iscritta. Massimiliano Allegri non sta riuscendo a trovare la quadratura del cerchio, per consegnare solidità e pericolosità alla sua squadra. Il tecnico livornese potrebbe aver bisogno di un intervento sul mercato per aggiungere reti alla propria rosa: l’insidia, però, potrebbe essere l’Inter.

Calciomercato, non solo la Juventus | Su Alvarez c’è anche l’Inter

Come rivelato sulle pagine di Calciomercato.it, la Juventus resta in pressione su Julian Alvarez: attaccante classe 2000 che ha vinto il campionato argentino con il River Plate. I bianconeri non sono però l’unica squadra italiana che osserva il bomber dei ‘Millionarios’: il quotidiano ‘Olè’ conferma quanto detto su queste pagine, anche Milan e Inter hanno visionato Julan Alvarez.

Il rischio per la Juventus potrebbe essere quella di un’asta al rialzo, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore argentino. Dopo aver vinto il campionato, e l’annesso titolo di capocannoniere, Alvarez sembra essere intenzionato a volare oltreoceano per imporsi anche nel calcio che conta. La sfida tra Juventus, Inter, Milan e altre big del calcio italiano ed europeo sembra essere appena iniziata. Il River, nel frattempo, attende un’offerta ufficiale per il proprio gioiellino.