Caso plusvalenze, vertice con i legali in casa Juventus | Arriva Elkann

In casa Juventus si studia la strategia difensiva dopo il caso plusvalenze, oggi vertice con i legali insieme a John Elkann

Tra risultati negativi e l’inchiesta Prisma, è un momento di alta tensione in casa Juventus. Sabato il responsabile dell’area sportiva Federico Cherubini, in qualità di persona informata dei fatti, è stato interrogato per circa nove ore. Il dirigente, riporta ‘La Gazzetta dlelo Sport’, sarebbe stato molto collaborativo, aiutando i pm a ricostruire il sistema messo in piedi da Paratici; il suo verbale sarebbe stato secretato. Oggi nuovi testimoni dovrebbero parlare alla procura di Torino.

Nel decreto che ha autorizzato le perquisizioni nelle sedi della società, riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbero anche i nomi dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, il responsabile dell’Under 23 Giovanni Manna, e l’Head of football operations Paolo Morganti. Intanto, aggiunge il quotidiano, John Elkann, presidente di Exor, azionista di maggioranza della Juventus, avrebbe convocato per oggi un summit con i legali per mettere a punto la strategia da adottare per affrontare l’inchiesta.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, infortunio Chiesa: esami per l’attaccante, Allegri in ansia

Juventus, anche l’affare Rovella nel mirino della Procura

Tra gli affari nel mirino dell’inchiesta ci sarebbe anche quello col Genoa per il giovane Rovella.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | La carta che non dovrebbe esistere tra la Juve e CR7

La Juve si assicurò il centrocampista per 18 milioni (più massimi 20 milioni di bonus) rigirandolo in prestito al Genoa fino al termine di questa stagione. Ai liguri invece furono ceduti a titolo definitivo Portanova, per 10 milioni più massimi 5 di bonus, e Petrelli per 8 milioni più massimi 5,3 di bonus. L’affare avrebbe dunque prodotto plusvalenze per 17,2 milioni inserite nel bilancio al 30 giugno 2021.

LEGGI ANCHE >>> Caso plusvalenze, Moggi: “Attaccare la Juventus è lo sport nazionale”

Interrogato da Calciomercato.it, l’avvocato Camillo Autieri, esperto in diritto sportivo e membro dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, ha rilasciato alcun dichiarazioni: “La Juventus non potrà mai essere esclusa dal campionato in quanto l’unica ipotesi di esclusione dal campionato (per tali questioni) è subordinata al fatto che l’illecito relativo alle plusvalenze sia stato messo in piedi in maniera cosciente ed esclusiva per ottenere il rientro nei parametri relativi all’iscrizione al campionato, cosa quasi certamente lontana dal caso della Juve”.