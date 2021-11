La Juventus attende il responso sull’infortunio di Federico Chiesa: il giocatore bianconero stamani al J Medical per gli esami di rito

Un sabato da dimenticare per la Juventus. Alla sconfitta casalinga contro l’Atalanta, la quinta in questo campionato, si sono aggiunti anche gli infortuni di Federico Chiesa e Weston McKennie a dare altri grattacapi a Massimiliano Allegri.

Chiesa ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra, per l’americano si sospetta una distorsione al ginocchio. Condizioni da valutare per entrambi, con una certezza. Allegri ha già chiarito che Chiesa non sarà a disposizione contro la Salernitana. Altri problemi in vista del turno infrasettimanale, con una gara da vincere a tutti i costi per non perdere ulteriore contatto dalle prime posizioni.

Juventus, Chiesa al J Medical per gli esami

L’attaccante della Nazionale si è recato questa mattina al J Medical per svolgere gli esami sull’articolazione infortunata. Si attende la diagnosi per capire quale sarà la durata effettiva del suo stop. Accertamenti anche per Luca Pellegrini, altro giocatore non al meglio e per questo non utilizzato ieri da Massimiliano Allegri. I problemi di infermeria rischiano di pesare ulteriormente sul difficilissimo momento che stanno vivendo i bianconeri.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 – Chiesa ha lasciato il J Medical e le sue dichiarazioni non lasciano presagire nulla di buono. Ad un tifoso all’uscita, ha detto: “Dovrò stare fermo per un po’ di tempo”.