Allegri difende Morata e svela: “Agnelli ha parlato alla squadra”.

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga della Juventus contro l’Atalanta

Juventus ancora ko (terzo stagionale) in campionato all’Allianz Stadium, con la squadra di Massimiliano Allegri che stavolta si è arresa all’Atalanta di Gasperini.

Il tecnico bianconero è amareggiato in conferenza stampa al fischio finale: “A fine partita ho detto ai ragazzi che non devono essere delusi. Stasera abbiamo fatto una bella prestazione, però abbiamo 21 punti in classifica e dobbiamo migliorare. Adesso non serve parlare ma pensare subito alla prossima gara con la Salernitana. Ritiro? Non serve, anzi pensavo di dare un giorno di riposo alla squadra dopo la prova di oggi. Però i ragazzi vogliono allenarsi e domani inizieremo preparare la trasferta di Salerno”.

INDAGINE E AGNELLI – “La squadra si è isolata, oggi il presidente negli spogliatoio ha fatto un bellissimo discorso ai ragazzi. L’ambiente è tranquillo e la società pensa a tutto. Rosa non da scudetto? Lo dice la classifica e poi nell’attuale Serie A non c’è un valore assoluto. Adesso dobbiamo però avere più rabbia e meno delusione, altrimenti poi non si riesce a ragionare con la necessaria lucidità”.

INFORTUNATI – “Chiesa sicuramente non ci sarà contro la Salernitana, McKennie invece ha questo fastidio al ginocchio e lo valuteremo nelle prossime ore. Recupereremo Chiellini e De Sciglio”.

Juventus-Atalanta, Allegri: “Morata ha tenuto botta”

Allegri ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sui fischi del pubblico bianconero a Morata in occasione del cambio: “Devo ringraziare i tifosi, ci sono stati vicini. Poi è normale in queste situazioni che ci sia qualche fischio, però Morata ha fatto una bella partita a livello tecnico e ha tenuto botta. Lui, come il resto della squadra, ha fatto una bella prestazione e non ho niente da rimproverare a nessuno”