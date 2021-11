Juventus, sabato da dimenticare: doppio infortunio per Allegri

Non solo la sconfitta, la Juventus fa i conti anche con un doppio infortunio: McKennie e Chiesa ko nella gara con l’Atalanta

Come se non bastasse la sconfitta con l’Atalanta, la Juventus fa i conti anche con un doppio infortunio. Ko nel match con i bergamaschi sia Chiesa che McKennie: l’estero è rimasto negli spogliatoi all’intervallo, mentre il centrocampista statunitense ha alzato bandiera bianca a metà secondo tempo.

Per lui si parla di una distorsione al ginocchio destro, mentre Chiesa ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra. Domani entrambi i calciatori si sottoporranno agli accertamenti di rito per valutare l’entità degli infortuni. La Juventus scenderà in campo martedì per il turno infrasettimanale contro la Salernitana.