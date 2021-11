Calciomercato, Juventus e Milan gongolano: rifiuta rinnovo e Premier

Buone notizie per Juventus e Milan per il possibile colpo a zero: rifiutato il rinnovo contrattuale e anche l’ipotesi di un approdo in Premier League

Occasione per età e prezzo. Non si può definire altrimenti Boubacar Kamara, classe 1999 che sembra destinato a lasciare l’Olympique Marsiglia. Il giocatore francese, che nasce come difensore centrale ma che ora è impiegato soprattutto come mediano, è uno dei profili più graditi in Europa per via del suo contratto in scadenza a giugno e per via, chiaramente, anche dell’età.

Al netto di avere 22 anni, il giocatore transalpino ha già collezionato oltre 130 presenze in un prestigioso club come quello marsigliese. Club che però potrebbe presto lasciare. L’OM ha infatti proposto al giocatore il rinnovo contrattuale, fino ad ora puntualmente rifiutato. Come spiega ‘L’Equipe’, a Kamara il club avrebbe inviato diverse offerte e proposto tre opzioni: un prolungamento a breve, medio o lungo termine, con uno stipendio però più basso rispetto a quello percepito. Al giocatore sarebbe inoltre garantito una buonuscita in qualsiasi momento.

Calciomercato Milan e Juventus, occasione Kamara

Condizioni che Kamara non avrebbe accettato. Stando infatti a quanto riferisce la testata transalpina, il giocatore non si sentirebbe molto valorizzato dal club. L’OM ha problemi finanziari, ma a Kamara non è piaciuto il fatto che il club abbia speso 20 milioni di euro per acquistare in estate Gerson dal Flamengo, mentre a lui venga offerto un rinnovo al ribasso. Proprio per via delle condizioni finanziarie, il club francese sembra ormai tagliato fuori. Difficile che possa competere con altre società.

E tra queste ci sono certamente Juventus e Milan. I due club italiani seguono da tempo il giocatore. I bianconeri sono a caccia di un innesto in mediana e Kamara farebbe estremamente comodo. Il Milan invece si guarda attorno per trovare un possibile rimpiazzo di Kessie, che sembra destinato a lasciare Milano e il ragazzo di origini senegalesi potrebbe essere il nome giusto. I due club italiani nel frattempo, oltre ad essere in vantaggio sui marsigliesi, avrebbero superato anche la concorrenza della Premier. Come riporta sempre ‘L’Equipe’, Wolverhampton e Newcastle avrebbero fatto più di un tentativo per il giocatore, che però non sembra gradire queste destinazioni. Un segnale positivo e importante per rossoneri e bianconeri, che ora devono cercare di superarsi per arrivare primi nella corsa al giocatore.