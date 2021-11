Calciomercato, la Juventus non ci sta | Prove di scippo al Milan

Il campionato di Serie A sta mettendo in luce diversi talenti. Tra questi anche un centrocampista pronto a scatenare la sfida tra le big

Grande impatto su questa Serie A per Davide Frattesi, centrocampista 1999 del Sassuolo che ha già raccolto 3 reti in 13 apparizioni in questo campionato. Un grande inizio per l’ex Monza che non ha perso tempo, ed ha già attirato l’attenzione di diversi top club italiani. Tra questi la Juventus, ma non solo, con le altre big pronte a scatenare la battaglia sul polivalente mediano neroverde.

Frattesi intanto ha incassato oggi una squalifica con la prova tv per “aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° minuto del secondo tempo […] individuabile senza margini di ragionevoli dubbi”. Una piccola frenata quindi nella straordinaria annata del centrocampista del Sassuolo, che attira la Juve e non solo.

Calciomercato, sfida anche tra Juventus e Milan per Frattesi

Stando a quanto sottolineato dal giornalista Fabio Santini ai microfoni di ‘7 Gold’, Frattesi sarebbe finito inevitabilmente nel mirino delle big di Serie A e potrebbe dunque lasciare il Sassuolo. Dal Napoli al Milan passando per la Juventus sono tutte sulle tracce dell’ex Monza.

Si prepara quindi una possibile battaglia che coinvolgerebbe i top club italiani per aggiudicarsi il centrocampista di Alessio Dionisi. La sfida è partita.