Calciomercato, irrompe la Juventus | Pronta a pagare la clausola

La Juventus monitora con grande attenzione i calciatori più interessanti sul calciomercato. I bianconeri sarebbero pronti a pagare la clausola

La Juventus è a caccia di nuovi centrocampisti, in grado di garantire qualità e continuità a Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora valuta diversi profili, ma ora, dicono dalla Spagna, potrebbe tentare di mettere la freccia per uno dei migliori talenti in circolazione.

Stiamo parlando di Pablo Martín Páez Gavira, noto come Gavi. Il giovanissimo centrocampista, classe 2004, si è imposto come un profilo strabiliante in casa Barcellona, capace di trascinare a tratti con il suo stile di gioco la sua squadra. Un calciatore che piace tantissimo ai tifosi e che fa impazzire anche il calciomercato internazionale. Sono diversi, infatti, i club che sarebbero disposti a fare carte false pur di averlo nella propria squadra. Ecco le ultime novità provenienti proprio dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, lotta a tre per Gavi: bianconeri pronti a pagare la clausola

Gavi ha una clausola da 50 milioni di euro nel suo contratto. Le antenne dei maggiori club internazionali sono tese, in attesa di sferrare l’attacco decisivo per il futuro del ragazzo. Il Chelsea sarebbe pronto a versare quella cifra pur di avere tra i suoi il ragazzo, ma non è l’unico club. Secondo quanto riporta ‘diario gol’, infatti, ci sono anche Juventus e Manchester City, entrambe pronte ad arrivare ai famosi 50 milioni necessari. Si attendono sviluppi nei prossimi mesi, in attesa di capire il futuro di uno dei maggiori talenti in circolazione.