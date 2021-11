Juventus, tutti contro Allegri: “Basta anticalcio, bisogna giocare”

Attacco a Massimiliano Allegri da parte di Focolari e Damascelli dopo la pesante sconfitta contro il Chelsea

La sconfitta della Juventus per 4 a 0 contro il Chelsea fa ovviamente discutere. All’indomani della disfatta londinese, le critiche ai torinesi si sprecano tra i vari media. Oggi anche i giornalisti Furio Focolari e Tony Damascelli hanno espresso la loro opinione.

Chiaro il messaggio di Furio Focolari sulla gara di Champions League: “Sullo 0-0 tutti in difesa, sull’1-0 tutti in difesa, sul 2-0 tutti in difesa, sul 3-0 tutti in difesa e alla fine ha perso 4-0! Alla Juve do voto 4, mentre ad Allegri voto 1 – spiega a ‘Radio Radio’ – Contro le squadre forti devi anche provare a giocare un po’, non si può fare l’anticalcio sempre”.

LEGGI ANCHE >>> Chelsea-Juventus, Allegri a sorpresa: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi”

Chelsea-Juventus, Damascelli su Allegri: “E’ bollito, non legge la partita”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo bomber per 50 milioni: “Fatta per gennaio”

Tony Damascelli ha espresso il suo punto di vista: “La Juve sbaglia partita con questo allenatore dagli ultimi tre mesi del 2018. Allegri è bollito, non legge la partita, fa dei cambi patetici – afferma a ‘Radio Radio’ – La squadra gioca male e lui non dà nulla alla squadra se non la sua presunzione: ha detto di aver visto un buon primo tempo…”.