Calciomercato Juventus, nuovo bomber per 50 milioni: “Fatta per gennaio”

La Juventus, in chiave calciomercato, lavora all’acquisto di un bomber e prepara l’offerta da 50 milioni di euro

La Juventus lavora per Dusan Vlahovic. E Dusan Vlahovic aspetta la Juventus. Il presidente Commisso rifiuta e chiede cifre ingenti. La trattativa per portare il talento serbo a Torino è solo agli albori, ma già movimentata. Alcune novità decisive sono attese in tempi brevi.

L’offerta del club di Agnelli, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe stata già sussurrata ai toscani: 50 milioni di euro dalla Juventus per portare a gennaio Vlahovic a Torino. La Fiorentina, dal canto suo, continua a rifiutare e chiede almeno 70 milioni di euro per farlo partire. Forte del gradimento del giocatore, però, insieme anche ai suoi rappresentanti, la Vecchia Signora starebbe iniziando una ‘manovra di accerchiamento’. Ad oggi sarebbe precipitoso parlare di un patto di ferro con il centravanti, ma pare realistico pensare che si sia creata una via privilegiata: l’agente Kristic sembra pronto a fare una scelta definitiva.

Calciomercato, annuncio di Lucchesi su Vlahovic: “A gennaio alla Juventus”

A Firenze, intanto, si attende lo sbarco di patron Commisso, forse previsto sabato, per capire che piega può prendere la vicenda. Nel frattempo, c’è chi dà quasi per certa la buona conclusione della trattativa.

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Roma, si è epresso con parole chiare su Vlahovic: “Un campione, me lo diceva Corvino, ‘un cane da tartufi’, quando lo prese e nessuno lo conosceva: mi disse ‘diventerà bravo’ – spiega a ‘Tuttosport’ – E onestamente ha la stoffa per diventare un campione. A gennaio andrà alla Juve? Sì!”.