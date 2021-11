Vlahovic aspetta la Juventus: conferme all’anticipazione della CMIT TV

Il futuro di Vlahovic ancora da decidere: conferme sulla volontà dell’attaccante di aspettare la Juventus come anticipato su CMIT TV

Dusan Vlahovic è il bomber più corteggiato del momento. L’attaccante ha già deciso di lasciare la Fiorentina e si è scatenata la caccia. Nonostante le offerte arrivate dall’estero, il calciatore serbo aspetta la Juventus, come anticipato alla CMIT TV.

“Abbiamo avuto importanti conferme sul fatto che lui in questo momento aspetta, non accetta le offerte dall’estero, perché vuole capire le mosse della Juventus – le parole della nostra direttrice Eleonora Trotta -. Ovviamente a Firenze non sono felicissimi di questa sua strategia perché la Fiorentina punta a cederlo a gennaio per poi tornare immediatamente sul mercato, sappiamo le trattative per Belotti e Borja Mayoral e non a giugno ad un prezzo molto più basso. Però lui aspetta la Juventus, inutile negarcelo. La Fiorentina lo vende alla Juventus? Ricordiamoci di come sono andate a finire le trattative per Bernardeschi e Chiesa: quando un calciatore si impunta, in qualche modo riesce ad andare alla Juventus”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Milan e Inter: ‘indizio’ di Italiano sul futuro di Vlahovic

Calciomercato Juventus, il piano per Vlahovic

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus attende l’estate per dare l’assalto a Vlahovic, ma potrebbe anche anticipare i tempi. Per farlo è necessario che i bianconeri riescano a vendere 2-3 calciatori con i vari Ramsey, Rabiot, Kulusevski e Mckennie che potrebbero andare via in caso di offerte interessanti.