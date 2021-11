Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma e scambio con Arthur

Negli ultimi giorni sta prendendo corpo l’ipotesi di una partenza di Arthur durante il calciomercato di gennaio, occhio allo scambio

Reduce dalla catastrofica trasferta londinese, la Juventus inizia a preparare lo scontro diretto per la Champions contro l’Atalanta, senza perdere tuttavia di vista le tematiche legate al calciomercato.

Una sessione dalla quale Massimiliano Allegri si aspetta qualche rinforzo, soprattutto a centrocampo, ma che dovrà essere finanziata in entrata da una o più cessioni. Se Rabiot, Ramsey e Kulsevski sono già da tempo i principali indiziati alla cessione, più di recente si è iniziato a parlare anche di una possibile partenza di Arthur. Arrivato a Torino nell’estate del 2020 in cambio di Pjanic, l’ex Gremio non è ancora riuscito ad imporsi in bianconero e potrebbe finire nuovamente al centro di uno scambio all’estero.

Calciomercato Juventus, Arthur-Psg con lo scambio

Vista la difficoltà di fare plusvalenza con l’ex Barcellona, la Juventus è pronta a considerare anche operazioni non a titolo definitivo. In quest’ottica, indiscrezioni importanti arrivano da calciomercatonews.com. Secondo la testata online, infatti, di recente ci sarebbe stato un ritorno di fiamma alla Continassa per Leandro Paredes e non è escluso che si possa parlare con il Psg di uno scambio di prestiti a breve o lungo termine.

Non munito di passaporto comunitario, l’ex Roma potrebbe fare ritorno in Serie A perché andrebbe a sostituire un altro calciatore nelle sue stesse condizioni come Arthur. Un’idea ancora in fieri che potrebbe assumere sembianze più concrete nelle prossime settimane.