Turno infrasettimanale di Serie A alle porte prima del quale è già possibile tracciare un primo bilancio sui bomber delle big: da Dzeko a Ibrahimovic passando per Osimhen e Morata

Con nove giornate di Serie A alle spalle è ormai possibile tirare le prime somme anche dal punto di vista dei singoli. Se il campionato al momento è condotto da due squadre appaiate come Napoli e Milan, non va dimenticata anche la lotta al titolo di capocannoniere, che senza Lukaku e Ronaldo tornati in Premier, si fa estremamente avvincente.

È infatti il momento di tirare le somme in un vero e proprio borsino relativo agli attaccanti dei top club di Serie A. Dall’inarrestabile Osimhen al ritrovato Dzeko passando per l’eterno Ibrahimovic e il rivedibile Morata. Futuro ed eventuali sostituti.

Da Ibrahimovic a Giroud, Osimhen e Morata: chi sale, chi scende

Nell’ottovolante degli attaccanti di Serie A a condurre la classifica marcatori per ora è il solito Ciro Immobile ma il calciatore in grande ascesa, anche dal punto di vista della valutazione economica, è Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha messo a referto 5 reti e le sue prestazioni sono in costante miglioramento, tanto da iniziare ad attirare su di se anche le mire possibili di top club europei come il Real Madrid, come eventuale alternativa a Kylian Mbappe. Il Napoli per ora si tiene stretto il proprio gioiello che al momento vale una miniera d’oro, e che in futuro si candida anche ad aumentare il proprio valore di mercato ben oltre i 60/70 milioni di euro, arrivando di fatto già sui 100.

Chi è invece tornato ai fasti di un tempo è Edin Dzeko, che sgomita alla grande tra una serie di giovani in grande ascesa. Il bosniaco ha già eguagliato il bottino di reti personale della scorsa Serie A e sta sostituendo egregiamente Lukaku. Giudizio sospeso per Giroud, tre reti e troppi problemi fisici, così come per Zlatan Ibrahimovic recentemente tornato alla rete. Lo svedese e il francese rappresentano il presente, ma il Milan si guarda intorno anche in ottica futura nel ruolo di attaccante centrale. Simeone e Destro sono le sorprese di questo avvio, Joao Pedro una certezza, mentre Lautaro Martinez sta rispettando la tabella di marcia, al contrario di Zapata e Muriel che dovranno presto alzare il tiro. Destino questo che li accomuna ad Alvaro Morata, poco convincente in questo avvio di stagione con Allegri e in forte dubbio per ciò che concerne la sua permanenza juventina. Buon impatto con la Serie A per Abraham.

Calciomercato Serie A, Vlahovic e Lucca in rampa di lancio: Belotti in uscita

Dal punto di vista del mercato se Osimhen è la garanzia di casa Napoli, che in caso di cessione andrebbe sicuramente a mettere a referto una corposa plusvalenza, e Dzeko rappresenta la scommessa vinta dall’Inter, Alvaro Morata è invece tra i più grandi punti interrogativi della Juventus. I bianconeri per trattenerlo dovrebbero sborsare altri 35 milioni di euro all’Atletico Madrid. La valutazione è in corso, le prestazioni e i gol arrivano solo a singhiozzo e le voci su un addio crescono. In caso di separazione non mancano i centravanti accostati in questi mesi ai bianconeri: uno su tutti Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo vive una situazione da separato in casa a Firenze dopo le parole di Commisso. Il rinnovo non arriverà e il patron della Fiorentina attende di venderlo al miglior offerente (non meno di 60-65 milioni di euro), mentre il ragazzo risponde sul campo a suon di gol.

Vlahovic piace alla Juventus ma anche all’estero a società come il Tottenham, senza contare che per caratteristiche sarebbe il perfetto erede di Ibra per il Milan. Proprio i rossoneri osservano l’evolversi della situazione legata a Belotti, in scadenza 2022 e pronto all’addio a zero a fine anno a meno che Cairo non voglia provare a monetizzare a gennaio. Inter, Milan, Juventus e Napoli sono invece tutte attirate dalla crescita di Lorenzo Lucca, astro nascente del calcio italiano con la maglia del Pisa. Il prezzo rischia di lievitare, così come i gol e la concorrenza su di lui. Tra i big a scadenza per l’attacco, soprattutto di rossoneri e bianconeri, va inoltre monitorata la situazione di Alexandre Lacazette che senza rinnovo sarà occasione a zero.