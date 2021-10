Osimhen è l’oro di Napoli: valutazione alle stelle e De Laurentiis sorride

È il miglior giocatore del campionato in questo inizio di stagione, la valutazione di Osimhen schizza alle stelle: ecco quanto vale ora

Il Napoli targato Luciano Spalletti è inarrestabile: otto partite e otto vittorie in Serie A. 24 punti, vetta della classifica e un dominio che non ammette rivali. Solamente il Milan sta riuscendo a mantenere il ritmo dettato dai partenopei, rimanendo a sole due lunghezze dagli azzurri a punteggio pieno.

Tra i segreti di Pulcinella di questo Napoli, ovviamente, c’è l’inizio di stagione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano si sta imponendo come miglior giocatore del campionato, a suon di gol e prestazioni dominanti. Anche contro il Torino è stato l’ex Lille a decidere il match, spiccando il volo e infilando Vanja Milinkovic-Savic.

Il Napoli si gode Osimhen | E la valutazione supera i 100 milioni di euro

In questo inizio di campionato sono 5 i gol di Victor Osimhen in sette partite giocate, considerando che le reti segnate sono uno dei principali metri di giudizio per gli attaccanti, la media è impressionante. Ma il domino del nigeriano non può essere racchiuso solamente nei gol, perché il carisma e la sua capacità di incidere sulla manovra offensiva del Napoli sono ancora superiori. E il suo valore sale alle stelle.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il valore di Victor Osimhen sarebbe già superiore ai 100 milioni di euro. Con un contratto fino al 2025, Aurelio De Laurentiis non può fare altro che sorridere: sia che rimanga a Napoli sia che venga ceduto sul mercato, infatti, si tratterà di un grande affare. Al momento, però, quello che sorride più di tutti è Luciano Spalletti: con questo Osimhen puntare allo scudetto non può essere considerata una follia.