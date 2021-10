Calciomercato Juventus, addio immediato per Vlahovic | Via con lo sconto

Il destino di Dusan Vlahovic sul calciomercato è ancora tutto da decidere, con la Juventus alla finestra. L’attaccante della Fiorentina al bivio per il suo futuro

Dusan Vlahovic è al centro del calciomercato. Il bomber ha deciso di lasciare la Fiorentina, non rinnovando il contratto con la Viola, nonostante l’ottima offerta da parte del club toscano.

Ieri è stato di certo una giornata speciale per l’attaccante: Vlahovic ha dovuto incontrare, con la stessa divisa ma rapporti diversi, il pubblico Viola, ma la sua prestazione è stata comunque devastante. Non ha battuto il rigore, ‘stranamente’ trasformato da Cristiano Biraghi, ma è stato protagonista di un gol stupendo e di una prova per lunghi tratti sontuosa. Una prestazione che accrescerà ulteriormente l’interesse delle big per il ragazzo, già in passato accostato a Juventus e Milan in Italia, a Tottenham, Atletico Madrid e diverse altre big all’estero. Nelle prossime settimane tutto potrebbe cambiare improvvisamente.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juve, designatore Rocchi chiama in radio: “La giudico così”

Calciomercato Juventus, Vlahovic può dire subito addio: ecco la cifra

Dal campo al calciomercato, gli scenari in ogni caso non mancano e potrebbero presto verificarsi, già a gennaio per il bomber serbo. Il mancato rinnovo di contratto con la Viola non è stato preso bene dall’ambiente e ora l’addio è inevitabile. Un trasferimento che, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe verificarsi nella sessione invernale. La Fiorentina, infatti, di fronte a una cifra di 60-65 milioni di euro potrebbe lasciar partire il bomber serbo. Una cifra decisamente più bassa rispetto a quanto si diceva in passato, che vi avevamo riportato già negli scorsi giorni, dato che la Fiorentina era arrivata a chiedere anche 90 milioni per il suo talento.

A quel punto, se anche Vlahovic dovesse accettare il trasferimento, sarà addio. Per il momento l’attaccante e la Fiorentina vivono da separati in casa: una situazione che, tra le mille vie del calciomercato e viste le prestazioni di Vlahovic, non dovrebbe durare a lungo.