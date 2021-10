Inter-Juve, designatore Rocchi chiama in radio: “La giudico così”

Dopo le polemiche su Inter-Juventus, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi scende in campo: ecco le sue dichiarazioni

Giornata campale ieri in campionato, come prevedibile, con i big match Roma-Napoli e Inter-Juventus che non hanno risparmiato spunti di discussione. Soprattutto dal punto di vista arbitrale, dove non sono mancati gli episodi controversi.

Nel mirino, in particolare, il metro piuttosto permissivo di Massa all’Olimpico e l’intervento del Var in occasione del rigore trasformato da Dybala a San Siro. Sul tema, ha deciso di scendere in campo il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha chiesto di intervenire a ‘Radio Anch’io Sport’, tradizionale appuntamento del lunedì mattina su Radio Uno.

Inter-Juventus, parla Rocchi: “Grandi benefici dal Var, ma deve decidere l’arbitro in campo”

Rocchi difende l’operato della sua ‘squadra’: “Vi ringrazio dello spazio. Ho deciso di fare questo intervento per metterci faccia e voce. Non ci tiriamo indietro di fronte a eventuali errori. Della giornata di ieri sono pienamente soddisfatto, gli arbitri hanno fatto prestazioni ottime. Quest’anno anche per gli arbitri è più difficile arbitrare considerando il ritorno dei tifosi allo stadio. Abbiamo scelto un gruppo giovane, sono contento di come abbiano approcciato le gare e spero continuino su questa strada. Spero ci sia la volontà di aspettare questi ragazzi. Tratto tutti nella stessa maniera, credo vadano difesi dal primo all’ultimo minuto”.

Sugli interventi del Var: “Commetteremo degli errori ma è importante capire che in questo momento ci siano arbitri forti, nuovi che sappiano utilizzare la Var. Questa ha portato a grandi benefici, ha portato molta più giustizia nel calcio. Sono stati quasi eliminati gli errori sul fuorigioco. E’ un meccanismo che va oliato e avrà una evoluzione negli anni. Voglio che tornino arbitri che arbitrano in campo. E’ l’arbitro in campo che decide”.

Infine, sul finale convulso tra Roma e Napoli: “Spalletti e Massa? Io ero a Roma. Sono contento che entrambi gli allenatori si siano scusati a fine gara. Spalletti è toscano come me, ha la battuta come me. Probabilmente Massa ha un carattere introverso, l’ha vissuta male e ha reagito come abbiamo chiesto di fare”.