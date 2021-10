Luca Marelli, esperto di regolamento nonché ex arbitro, ai microfoni di DAZN ha spiegato la sua sul contatto fra Dumfries ed Alex Sandro: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato l’episodio del rigore concesso alla Juventus durante la sfida fra i bianconeri e l’Inter di Simone Inzaghi: “Però bisogna pensare che cos’è il VAR perché questo non è un episodio da VAR, questa è moviola, io penso che questi non siano i rigori da assegnare perché poi si arriva ai rigori della scorsa stagione, in Italia siamo completamente fuori rispetto ai numeri delle altre nazioni”