Roma-Napoli, Spalletti espulso dopo la partita: ecco cosa è successo

Match bollente all’Olimpico tra Roma e Napoli, con pochissimi tiri in porta e tante polemiche, interruzioni, proteste e cartellini. Anche dopo il triplice fischio dell’arbitro Davide Massa. Con i giocatori e le squadre impegnate nel terzo tempo in campo, Luciano Spalletti incrocia proprio il direttore di gara, lo guarda e lo applaude dicendogli ‘bravo’. Allora il fischietto ligure estrae il cartellino rosso diretto, lasciando perplesso il tecnico del Napoli. ‘Davide, ma ti ho detto bravo‘, risponde Spalletti giustificandosi e lasciando intendere che i suoi fossero complimenti sinceri all’indirizzo di Massa. Che però non ha voluto sentire ragioni e ha inteso la frase del mister del Napoli come ironica e polemica. Durante la gara, per proteste, era stato espulso per somma di ammonizioni anche il suo collega Mourinho.