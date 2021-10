L’Arabia non ha esercitato l’opzione entro i termini: Inter e Juve al lavoro per la data migliore ed avere così il Meazza pieno

Si tratteggia con maggiore chiarezza il quadro legato alla disputa della prossima Supercoppa. La gara si allontana (anche se non ancora ufficialmente) dall’Arabia Saudita perché sponda saudita non è stata, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l’opzione nei termini previsti dall’accordo con la Lega Serie A.

C’è ancora una possibilità teorica di giocare in Arabia, con i sauditi che hanno richiesto la gara dopo i termini e ne hanno chiesto la disputa a dicembre. Senza organizzazione (che non si sta muovendo) né tanto meno una ferma volontà delle parti (che non si registra), l’Arabia resta una mera opzione che non si svilupperà.

Non c’è, invece, ancora l’ufficialità del 5 gennaio: anche se potrebbe arrivare da un momento all’altro. Inter e Juventus, le squadre che si contenderanno la Supercoppa, stanno riflettendo sulla data. Perché se i sauditi avrebbero desiderato dicembre, è certo che con la gara in Italia,, la stessa si giocherà al Meazza ed a gennaio.

Stadio pieno, ecco perché si punta al 5 gennaio

Il calcolo che fanno Inter e Juve, coadiuvati dai tecnici e dai dirigenti della Lega Serie A è strettamente economico. Senza i soldi che arriverebbero dall’Arabia, come possiamo trovare una stessa somma? Risposta: riempiendo il Meazza. Bisogna, però, capire quando. La data del 5 gennaio è quella che sembra accontentare questa ipotesi: perché la capienza sarà possibile al 100%, perché il giorno dopo, quello dell’Epifania, consente anche una maggiore elasticità negli orari, perché così si potrebbe produrre un primo grande evento di rilancio del calcio italiano nel 2022. Ed i club potrebbero trovare gli stessi introiti che avrebbero avuto con una location dislocata.

Una situazione, sempre come appreso da Calciomercato.it, dalla quale potrebbe trarre vantaggio il Napoli che così si troverebbe a giocare con la Juve senza i calciatori che partiranno dalla Coppa d’Africa ma nella quale il club di De Laurentiis non sta e non può metter voce in capitolo. Solo dopo, sull’eventuale scelta del recupero con la Juve, il Napoli sarà chiamato in causa.