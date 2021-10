Supercoppa Inter-Juventus a San Siro il 5 gennaio: “È una vergogna!”

La Supercoppa italiana si dovrebbe giocare il 5 gennaio a San Siro: ecco le reazioni dei tifosi di Inter e Juventus

Uno dei trofei più attesi della stagione è la Supercoppa Italiana tra l’Inter campione d’Italia e la Juventus vincitrice della Coppa Italia. La decisione su luogo e data della finale, però, ha scatenato delle polemiche.

Come raccontato, infatti, la Supercoppa dovrebbe giocarsi a San Siro il prossimo 5 gennaio. Uno scenario che comprenderebbe anche lo spostamento della sfida di campionato tra Juventus e Napoli, che potrebbe così avere a disposizione i giocatori altrimenti impegnati con la Coppa d’Africa. Ecco alcuni dei ‘tweet’ dei tifosi bianconeri sulla sempre più probabile decisione della Lega.

Per 9 anni, la Juventus non ha mai giocato la #supercoppaitaliana in casa. Anzi, contro la Lazio l’ha giocata a Roma. Adesso non solo la si giocherà a Milano contro chi ha vinto, ma nella data per poter rinviare #JuveNapoli, con mezzo Napoli in Africa per la coppa. #InterJuventus — Pasquale Videtta 🇵🇸🏳️‍🌈 (@pasqualevidetta) October 26, 2021

La #SupercoppaItaliana è stata per 10 anni in tournée. Quest’anno, proprio quest’anno, si rispetterà il regolamento e si giocherà a #SanSiro. OK. — Stefano F. Utzeri (@utzi_26) October 26, 2021

Abbiamo sottovalutato l’apporto di Marotta tra mercato e gestione dei rapporti con la FIGC e Lega ed abbiamo sopravvalutato Andrea Agnelli.#supercoppaitaliana — Darryl (@irastadilarsson) October 26, 2021

A tutti gli Juventini come me che si stanno lamentando, volevo ricordare che i petroldollari hanno fatto comodo anche a noi e che siamo ancora in mezzo ad una pandemia globale. #supercoppaitaliana — Guido Morresi (@GuidoMorresi) October 26, 2021

2012 Pechino

2013 Roma

2014 Doha

2015 Shanghai

2016 Doha

2017 Roma

2018 Gedda

2019 Ryad

2020 Reggio Emilia Scudetto Inter

2021 Milano — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) October 26, 2021