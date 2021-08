Calciomercato, da Insigne a Locatelli | Il futuro dei Campioni d’Europa

Da Insigne a Locatelli, tante trattative di calciomercato per i Campioni d’Europa italiani; le ultime e i dettagli

E’ passato più di un mese ma la gioia è ancora incontenibile. L’orgoglio, il senso di appartenenza è tangibile negli sguardi, nelle frasi che esprimono i 26 italiani Campioni d’Europa. Superata la fase dei doverosi festeggiamenti, però, ora è tempo di calciomercato. E in molti, tra i ragazzi di Mancini, quando mancano solo otto giorni all’inizio della Serie A, non hanno ancora certezze sul loro destino. Calciomercato.it fa il quadro sulle trattative in corso: dal futuro di Insigne tra rinnovo e Inter all’affare Locatelli tra Juventus e Sassuolo fino al possibile approdo di Florenzi al Milan; gli affari di calciomercato per i campioni di Euro 2020.

Calciomercato Napoli, Insigne tra rinnovo e Inter: le ultime

La trattativa per il rinnovo tra Insigne e il Napoli non decolla e l’Inter sembra pronta ad approfittarne. In scadenza di contratto a giugno 2022, l’esterno offensivo non esclude un clamoroso addio alla squadra del cuore, considerati anche gli interessi provenienti da Arsenal e Atletico Madrid, che si sono già fatte avanti per ingaggiarlo a parametro zero tra dieci mesi. I nerazzurri, per averlo subito, non si spingerebbero oltre un’offerta da 15 milioni di euro più il cartellino di Sanchez o Vecino. Il napoletano firmerebbe invece un contratto quadriennale da circa 6 milioni di euro a stagione. De Laurentiis, che chiede 30 milioni per farlo partire, vaglia quindi ogni opzione.

Calciomercato Juventus, ore calde per Locatelli: summit col Sassuolo

In casa Juventus sono ore caldissime per Locatelli. Stamane era in programma un nuovo summit tra le due dirigenze: il Sassuolo continua a chiedere 35 milioni di euro rifiutando le contropartite, i bianconeri sembrano vicini ad assecondarlo. La nuova proposta, tra prestito e riscatto del cartellino, dovrebbe infatti sfiorare i 35 milioni con l’inserimento di bonus facilmente incassabili. Forti della volontà del giocatore, quindi, i torinesi continuano a insistere con ottimismo. Ulteriori novità decisive potrebbero arrivare già in giornata.

Calciomercato, da Florenzi a Belotti: le ultime sul futuro dei Campioni d’Europa

A meno di improbabili colpi di scena, Florenzi sarà un nuovo rinforzo del Milan. Il terzino ha già detto sì ai rossoneri rifiutando ogni tipo di offerta. Resta così da superare l’ultimo ostacolo: Maldini vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto e la Roma, invece, preferirebbe l’obbligo.

Seguito da Inter e Roma tra le altre, invece, Belotti potrebbe rinnovare col Torino: Cairo ha proposto un ricco stipendio da 3,3 milioni di euro e il giocatore ha accettato. Restano da limare le distanze sulla clausola rescissoria: il bomber ne vorrebbe una non altissima a circa 20/25 milioni di euro, il Toro propone almeno 40 milioni.

Sulla corsia sinistra, Emerson Palmieri continua a piacere a Napoli e Siviglia, ma le trattative vivono una fase di stallo. In casa Sassuolo, infine, si fanno i conti con le indiscrezioni su Raspadori, accostato all’Inter, e Berardi, che intriga il Milan. I Campioni d’Europa, dopo oltre un mese, continuano a far parlare di sé. Tuttavia, se prima erano le loro giocate a catturare le attenzioni, ora sono i soldi a smuovere gli interessi, la curiosità o le paure dei tifosi italiani.