L’Inter di Inzaghi pensa a Insigne per rafforzare l’attacco, dopo l’acquisto di Edin Dzeko. L’azzurro ha un contratto in scadenza nel 2022. Scopri tutti i dettagli del possibile affare con CMIT TV

Non è ancora arrivato il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. L’azzurro è uno dei tanti big che vedrà scadere il contratto fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno. E’ evidente che senza un accordo per il prolungamento, un addio in questi giorni, non si può escludere.

Come raccontato, in queste ultime ore, l’Inter avrebbe avuto dei contatti con l’entourage dell’attaccante. Al momento nessuna proposta per il Napoli, che valuta il suo giocatore 25-30 milioni di euro. Scopri tutti i dettagli del possibile affare con CMIT TV