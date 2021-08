Tifosi divisi sul futuro di Insigne, che tratta il rinnovo col Napoli ma piace anche all’Inter; arriva l’esito del sondaggio di CM.IT

Insigne attende l’offerta di rinnovo del Napoli ma vaglia l’opzione Inter. Approfittando dello stallo nella trattativa tra l’attaccante e i campani, Marotta ha allacciato i primi contatti con l’entourage. Per ora si tratta solo di un’idea, non c’è stata alcuna proposta concreta al Napoli, che chiede tra i 25-30 milioni di euro per il giocatore in scadenza di contratto fra dieci mesi. Altri club accostati a Insigne sono stati Milan e Lazio. Tramite un sondaggio su Twitter, quindi, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower un parere sulla migliore soluzione per il futuro del Campione d’Europa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, accordo raggiunto: in arrivo a Milano

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A sorpresa, c’è perfetta parità nelle risposte dei tifosi: il 32,3% ha scelto il rinnovo col Napoli o la cessione all’Inter. Più distanti, nelle preferenze, il Milan (17,9%) e la Lazio di Sarri (17,5%).