Inter, accordo raggiunto per Dumfries: l’olandese sarà presto a Milano e sarà il sostituto di Hakimi

Era il primo obiettivo della lista nerazzurra, ora l’affare è praticamente in dirittura d’arrivo. Denzel Dumfries sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Calciomercato.it aveva sottolineato come la volontà del club meneghino fosse quella di chiudere l’operazione quanto prima. L’olandese sarà dunque il sostituto di Hakimi per la corsia di destra, un rinforzo atteso da parte di Simone Inzaghi, che potrà dunque presto contare sull’ormai ex capitano del Psv.

Calciomercato Inter, accordo raggiunto per Dumfries: le cifre

L’accordo tra Inter e Psv Eindhoven per il passaggio in nerazzurro del giocatore assistito da Mino Raiola è stato trovato sulla base di 15-16 milioni di euro complessivi, compresi i bonus. Il nazionale olandese sarà presto a Milano, forse già questa sera, dove completerà l’iter burocratico prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo volto dei nerazzurri.