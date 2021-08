A meno di sorprese sarà Dumfries il sostituto di Achraf Hakimi. L’operazione col Psv, che ha fretta di chiudere quanto l’Inter, viaggia verso la conclusione

Lavori in corso, ma possiamo dire anche ore calde per Dumfries-Inter. Dopo Dzeko, i nerazzurri contano di chiudere per il terzino olandese del Psv. Come raccolto da Calciomercato.it, il club di viale della Liberazione è ora al lavoro per limare gli ultimi dettagli (bonus ecc.) di una operazione – da 15-16 milioni di euro – che ha subito una forte impennata negli ultimi giorni, giusto dopo la cessione di Lukaku al Chelsea.

Forte del sì totale del classe ’96, desideroso di vestire solo e soltanto la maglia dell’Inter (venerdì scorso lo ha ribadito alla dirigenza del Psv) tanto che ha detto no all’Everton (che aveva raggiunto un accordo con gli olandesi), e della mediazione del suo agente Mino Raiola, Marotta e Ausilio contano di chiudere il tutto a strettissimo giro di posta. Anche il Psv ha fretta di concludere per fare cassa. A meno di sorprese clamorose, quindi, ci sarà la fumata bianca e Simone Inzaghi avrà il profilo che pure lui considera l’ideale sostituto di Hakimi. Ma che non esclude Nandez, anzi nei piani della dirigenza di viale della Liberazione c’è sempre stato il doppio ‘colpo’ sulla corsia destra, visto che il ruolo naturale dell’uruguayano del Cagliari è quello di mezz’ala.