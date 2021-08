Samuele Vignato approda al Monza. Niente Juventus, Inter e Milan per il talento classe 2004, messosi in luce col Chievo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Adriano Galliani beffa le grandi del calcio italiano e non solo. Il suo Monza ha acquistato il giovane Samuele Vignato. Il trequartista classe 2004, messosi in luce con la Primavera del Chievo, era finito nel mirino di Juventus, Inter e Milan. Le tre big hanno provato ad inserirsi ma alla fine il giovane talento si è trasferito in Brianza e giocherà in Serie B. Per Vignato – come si legge sul sito ufficiale del Monza – contratto fino al 30 giugno 2024.

Il calciatore è stato accostato, in questi giorni, anche a Barcellona e Bayern Monaco.