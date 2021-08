Calciomercato Inter, Arsenal su Lautaro | Ingaggio 'monstre' per l'argentino

Dopo l’addio di Lukaku, l’Inter potrebbe subire un nuovo assalto: l’Arsenal avrebbe offerto un maxi ingaggio a Lautaro Martinez

A Milano si stanno ancora abituando all’idea di non poter più contare su ‘Big Rom’, leader maximo della compagine che con Antonio Conte ha conquistato lo scudetto. I nerazzurri hanno reagito portando Edin Dzeko da Simone Inzaghi, consegnandogli così la prima punta che prenderà il posto del belga. Il mercato dell’Inter, in ogni caso, non è finito e davanti arriverà almeno un altro colpo. Il rischio, però, è che potrebbe non essere terminato nemmeno quello in uscita: dall’Inghilterra rivelano che l’Arsenal starebbe rilanciando per Lautaro Martinez. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Arsenal su Lautaro | Ingaggio da 17 milioni a stagione

Secondo quanto rivelato da ‘Eurosport’, l’Arsenal avrebbe ripreso i contatti con l’entourage di Lautaro e avrebbe offerto all’argentino un ingaggio da 17 milioni di euro a stagione. Una cifra mostruosa, che potrebbe far vacillare il ‘Toro’ e fargli forzare la mano con l’Inter per la cessione immediata. Il ‘Toro’, quindi, potrebbe raggiungere Lukaku a Londra, anche se con maglie diverse. Al momento, comunque, queste indiscrezioni dall’Inghilterra non trovano conferme in Italia e Lautaro continua ad essere considerato incedibile dalla società meneghina. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Inter, tutto su Dumfries: si lavora ai dettagli

Come rivelato in esclusiva a Calciomercato.it dal suo agente, la volontà di Lautaro è quella di restare in nerazzurro anche l’anno prossimo. Certo, però, che se l’offerta dell’Arsenal dovesse materializzarsi con tale portata sarebbe complicato non prenderla nemmeno in considerazione. L’ingaggio offerto dai ‘Gunners’ all’argentino sarebbe uno dei più alti in Europa e proietterebbe il ‘Toro’ nell’Olimpo degli attaccanti mondiali. Insomma, Marotta potrebbe trovarsi a fronteggiare una nuova emergenza a meno di due settimane dall’inizio della Serie A.