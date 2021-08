Il Milan vuole chiudere per Alessandro Florenzi. La giornata di domani potrebbe essere quella della fumata bianca: previsti nuovi contatti tra Lucci e la Roma

Non è ancora arrivato il via libera definitivo da parte della Roma per Alessandro Florenzi. Domani, però, potrebbe davvero essere il giorno giusto: come riporta Sky Sport, venerdì, è previsto un nuovo contatto tra Alessandro Lucci, agente dell’esterno, e il general manager giallorosso, Tiago Pinto.

Come raccontato, in questi giorni, il calciatore italiano ha detto sì al Milan, rifiutando ogni tipo di offerta. L’affare, salvo clamorosi colpi di scena, andrà in porto. Serve superare l’ultimo ostacolo: il Milan vorrebbe acquistare Florenzi in prestito con diritto di riscatto e la Roma, invece, preferirebbe l’obbligo.

E’ facile pensare che l’accordo si trovi a metà strada, con un diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Si attendono sviluppi, dunque, per la giornata di domani, quando Tiago Pinto sarà tornato dalla missione londinese.