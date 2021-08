Milan, Pioli riabbraccia i centrocampisti. Le ultime su Ibra

Kessie e Bennacer si sono allenati con il resto del gruppo, oggi a Milanello. Lavoro personalizzato, invece, per Ibrahimovic

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello. La squadra si è ritrovata dopo aver usufruito di qualche giorno di riposo, dopo l’amichevole contro il Real Madrid. Si pensa chiaramente all’esordio in Serie A, che avverrà il prossimo 23 agosto, contro la Sampdoria, a Genova. Prima però spazio ad una nuova amichevole, con il Panathinaikos.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non solo Florenzi: porte girevoli a centrocampo

Oggi, per la prima volta, come appreso dalla redazione, ha lavorato in gruppo Franck Kessie, dopo aver disputato le Olimpiadi. Si è allenato con il resto dei compagni anche Ismael Bennacer, guarito dal Covid-19. Ancora personalizzato, invece, per Zlatan Ibrahimovic.