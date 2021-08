Da Locatelli a Dybala, il punto sulla Juventus all’inizio di una settimana forse addirittura decisiva per l’arrivo del centrocampista e il rinnovo dell’argentino

È cominciata una settimana decisiva per la Juventus fronte Locatelli e sul fronte rinnovo di Paulo Dybala. Da ‘Gazzetta.it’ arriva una doppia conferma a quanto scritto da Calciomercato.it sia per quanto riguarda il nuovo assalto al entrocampista che per un nuovo summit con l’entourage dell’argentino.

Per Locatelli entro metà settimana Cherubini presenterà una nuova e molto probabilmente ultima offerta. I bianconeri saranno chiamati a un ultimo sforzo per avvicinarsi alle richieste di Carnevali – 35 milioni di euro – e regalare così ad Allegri il rinforzo tanto desiderato per la mediana.

Su Dybala la ‘rosea’ viene a ruota confermando per l’appunto un nuovo summit con il rappresentante Antun nella giornata di mercoledì o al più tardi di giovedì, dopo il primo avvenuto due giorni fa. Stavolta però le parti scenderanno più nel dettaglio di cifre e durata del contratto.