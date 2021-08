La Fiorentina e Milenkovic potrebbero essere ai saluti. Il difensore serbo si allontana dalla ‘Viola’ ma anche da un eventuale futuro in Serie A alla Juventus. La situazione

Tra i calciatori più ambiti di questa calda estate di calciomercato ci sono anche quelli che andranno in scadenza contrattuale a giugno 2022, e dunque con un solo anno di contratto in essere. Con un potere contrattuale così basso spesso le società sono infatti costrette ad abbassare il tiro per non perdere a parametro zero. Tra questi spicca il serbo Nikola Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina e sempre più lontano anche dal campionato italiano. Sul difensore era stata registrata anche la Juventus, stoppata però dalle richiesta di 15 milioni di euro della società viola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, niente Juventus per Milenkovic: c’è il West Ham

Il futuro di Milenkovic, come anticipato anche da Calciomercato.it, dovrebbe dunque essere in Premier League e nello specifico al West Ham. Stando a quanto confermato anche da ‘Sky Sports UK’, si sta avvicinando a un accordo per il difensore della Fiorentina per circa 14 milioni di sterline. La società inglese nel recente passato aveva peraltro provato a trattare anche con il Marsiglia per Duje Caleta-Car e con il Chelsea per Kurt Zouma senza però grande fortuna. L’opzione più realistica e concreta è diventata proprio quella che porta a Milenkovic, con buona pace delle italiane.