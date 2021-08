CM.IT | Juventus, la mossa della Fiorentina che allontana Milenkovic

Futuro di Milenkovic lontano dalla Fiorentina ma anche dalla Juventus: il difensore verso l’Inghilterra, la mossa dei viola.

La Fiorentina ormai pronta a salutare Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, che ha bloccato da tempo le trattative per il rinnovo, si prepara a lasciare i viola. Su di lui c’era anche la Juventus, scoraggiata però dalle richiesta di 15 milioni di euro della Fiorentina come raccontato da Calciomercato.it. Giocatore sempre più lontano dai bianconeri, anche per una ulteriore mossa del club toscano.

Ci siamo quasi, infatti, per il ritorno con i gigliati di Nastasic. Accordo in vista con lo Schalke 04, come appreso dalla nostra redazione, che di fatto andrà a liberare Milenkovic, sul quale è in forcing il West Ham. I britannici contano di chiudere l’affare al più presto.