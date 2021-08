Juventus interessata a Renato Sanches, ma il manager del portoghese Jorge Mendes avrebbe raggiunto un’intesa con il Barcellona

A caccia di un colpo per la mediana, la Juventus sonda da tempo il terreno per almeno un rinforzo. Il nome preferito della lista della dirigenza bianconera è quello di Manuel Locatelli. Il giocatore del Sassuolo è sicuramente la prima scelta, ma trattare con i neroverdi non è semplice e al momento la trattativa non si sblocca. Oltre al lecchese, in casa bianconera potrebbe arrivare anche un altro giocatore. In particolare il nome più caldo porta a Miralem Pjanic. Il bosniaco sarebbe felice di tornare a Torino: ci sono contatti continui con l’agente del giocatore e l’intenzione è di chiudere al più presto.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: accordo Barcellona-Renato Sanches

Tanti sono i profili seguiti dal club bianconero: oltre a Locatelli e Pjanic, altri nomi graditi sono Tchouameni e Renato Sanches. Il futuro del portoghese però, riferiscono dalla Francia, sembra essere sempre più diretto verso Barcellona. Il centrocampista del Lille piace infatti moltissimo al club catalano. Stando infatti a quanto riferito da ‘Le 10 Sport’, il Barcellona avrebbe raggiunto un accordo con Jorge Mendes, agente del giocatore portoghese.

Il club catalano però non ha ancora trovato un’intesa con il Lille. Difficile che i transalpini possano accettare l’opzione del prestito con diritto di riscatto, l’opzione preferita da parte del Barcellona.