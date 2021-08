La Juventus informa in via ufficiale che l’Atalanta ha esercitato il diritto di riscatto sul cartellino di Romero, poi rivenduto al Tottenham

Attraverso un comunicato ufficiale la Juventus informa che l’Atalanta ha riscattato il cartellino di Cristian Romero, poi rivenduto subito al Tottenham per circa 55 milioni di euro: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 5 settembre 2020, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 16 milioni, pagabile in tre esercizi”.

Per il club bianconero la cessione a titolo definitivo di Romero all’Atalanta ha generato una minusvalenza “pari a € 4,8 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del calciatore”.