Arriva anche l’ufficialità per Merih Demiral all’Atalanta: c’era anche attesa per la conferma della formula

Merih Demiral lascia la Juventus. Non è una novità, nei giorni scorsi l’Atalanta aveva accelerato per il difensore turco, erede designato di Cristian Romero che sarà un nuovo giocatore del Tottenham. Mancava solo l’ufficialità e ora è arrivata anche questa, con il comunicato apparso sul sito della Dea: “Atalanta B.C. comunica l’acquisto del calciatore Merih Demiral dalla Juventus a titolo temporaneo con diritto di opzione”.

Dunque si tratta di un prestito con diritto di riscatto per il calciatore ex Sassuolo, che vuole trovare continuità e in bianconero sarebbe partito dietro a Bonucci, de Ligt e Chiellini. Con la Dea, invece, potrà avere anche l’opportunità di misurarsi da protagonista in Champions League. Ora saranno da valutare le mosse in difesa della Juventus, che in rosa ha anche Rugani e Dragusin.