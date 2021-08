Juventus a caccia di rinforzi in difesa, il nome di Romagnoli è sempre in voga: ne ha parlato il giornalista Matteo Caronni

Complici forse anche i tre gol subiti nell’amichevole di ieri contro il Barcellona, la Juventus continua a sondare il mercato e studia anche un nuovo rinforzo in difesa. Rugani continua a non convincere e la dirigenza potrebbe tentare un colpo dell’ultim’ora. Il nome di Alessio Romagnoli continua a piacere in casa bianconera. Il capitano del Milan, chiuso in rossonero da Kjaer e Tomori, ha un solo anno di contratto e i rapporti tra la dirigenza rossonera e il suo agente Mino Raiola sono tutt’altro che solidi.

Ecco perché si è parlato in passato di uno scambio tra Bernardeschi e Romagnoli, ma non è neppure da escludere un possibile tentativo bianconero. A riguardo ne ha parlato anche il giornalista Matteo Caronni, esperto di questioni di casa Juve a ‘Top Calcio 24’: “Romagnoli-Juve? Se non è quest’anno, l’anno prossimo… Onestamente mi aspetto qualcosa in difesa, un’operazione low cost”. Possibile dunque che la dirigenza bianconera intervenga sul mercato. Sarà da valutare se alla fine il prescelto sarà proprio Romagnoli o un altro giocatore.