Previsto un nuovo contatto in giornata tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli: resta l’ottimismo, Ranocchia possibile contropartita

Manuel Locatelli è l'obiettivo principale della Juventus. La trattativa con il Sassuolo va avanti e si cerca l'accordo per la fumata bianca. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oggi è previsto un nuovo contatto tra i due club. La situazione è quella di cui abbiamo raccontato nelle scorse settimane: la società emiliana vuole 35 milioni di euro per il centrocampista campione d'Europa, senza contropartite. Quelle che, invece, la Juventus vuole inserire per abbassare il cash.

#Locatelli, previsto oggi nuovo contatto @juventusfc–@SassuoloUS. I neroverdi vogliono 35 milioni senza contropartite, mentre bianconeri vogliono abbassare cash inserendo almeno un giovane #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 10, 2021

I bianconeri vorrebbero far entrare almeno un giovane nell’affare: tra le possibile contropartite figura anche il nome di Filippo Ranocchia che ben ha figurato in questo precampionato. Si era parlato anche di Dragusin ma il Sassuolo ritiene troppo elevata la sua valutazione (dodici milioni). La Juventus resta fiduciosa, forte anche della volontà del calciatore che vuole vestire bianconero.