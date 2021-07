Calciomercato, le squadre di Serie A muovono le loro pedine in attacco: il punto sulle big Juventus, Milan e Inter e gli intrecci.

Il calciomercato entra nel vivo per tutte le squadre, dunque anche per le compagini di Serie A. Le difficoltà economiche generate dalla pandemia sono un qualcosa con cui tutti devono fare i conti, ma le grandi del nostro campionato non vogliono farsi scoraggiare e cercano formule e modi per riuscire a mettere acquisto comunque importanti. Per Juventus, Milan e Inter è il momento delle grandi manovre nei reparti d’attacco. Discorso sicuramente prioritario per i rossoneri, un po’ meno magari per bianconeri e nerazzurri che intendono farsi trovare però pronti al momento opportuno. Facciamo il punto sui movimenti più importanti del momento, dal futuro di Cristiano Ronaldo e all’assalto a Kaio Jorge, ma non solo, in chiave Juventus, fino alle ultime su Lautaro Martinez.

Calciomercato Juventus, dal futuro di Cristiano Ronaldo all’intreccio col Milan per Kaio Jorge

La Juventus ha accolto il ritorno dalle vacanze di Cristiano Ronaldo con grande gioia, ma il destino di CR7 non è ancora deciso. Il portoghese ha avuto un colloquio con Allegri con le consegne tecnico-tattiche per la stagione, da capire se accetterà il ruolo che il tecnico livornese ha pensato per lui. I bianconeri si dicono sicuri di trattenerlo, come traspare dalle recenti dichiarazioni, ma è ancora tutto aperto per quanto riguarda un suo possibile addio e approdo al Psg. Con i francesi, nel caso, potrebbe riprendere quota uno scambio che coinvolgerebbe Mauro Icardi, ma non mancano altri possibili movimenti per il reparto offensivo. Se il Manchester City lasciasse andare Gabriel Jesus, sarebbe lui il nome prioritario. Per questo motivo, la Juventus è in strategia di attesa, avendo una sola slot per extracomunitari. L’obiettivo è evitare una nuova beffa ‘alla Suarez‘, come capitato lo scorso anno. Trattativa in corso con il Santos e sorpasso al Milan per Kaio Jorge, come raccontato da Calciomercato.it. Il giovane brasiliano può arrivare in bianconero ora o a gennaio a parametro zero, i bianconeri potrebbero anche decidere di andare ora all’assalto decisivo e ‘parcheggiarlo’ fino all’inverno. Dal canto suo, il Milan insiste nella ricerca di un trequartista, con i nomi di Vlasic e Brandt i più caldi al momento. Ma anche per l’attacco, oltre Giroud si va a caccia di un altro bomber: Antiste e Muani i nomi seguiti in Francia. Mentre si allontana Belotti per cui il Torino ha deciso di spingere per un super rinnovo.

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez in bilico e vice Lukaku

Riflessioni in corso anche sull’altra sponda del Naviglio, in casa Inter. Simone Inzaghi attende Nandez e spera che non ci siano altre cessioni eccellenti, dopo quella di Hakimi. Ma rimane sempre in discussione il futuro di Lautaro Martinez, per il quale è arrivata una proposta da parte dell’Arsenal. L’attaccante argentino per ora ha rilasciato dichiarazioni distensive, ma di fronte a una proposta davvero intrigante in termini di ingaggio le prospettive potrebbero cambiare. Il ‘Toro’, come noto, è molto seguito anche in Spagna, soprattutto dall’Atletico Madrid. La dirigenza interista, d’altra parte, non vorrebbe cederlo, ma a sua volta l’opportunità di monetizzare in maniera importante di fronte alla giusta offerta sarebbe ghiotta. I nerazzurri, poi, ragionano sul nome del vice Lukaku, quella che nelle scorse due stagioni è stata una lacuna nella rosa. Il belga è davvero intoccabile e come suo sostituto in caso di bisogno, si valutano i vari Scamacca, Caicedo e Petagna.