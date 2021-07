Calciomercato Milan, allarme Vlasic: irrompe lo Zenit

Calciomercato Milan, sull’obiettivo per la trequarti Vlasic c’è l’assalto improvviso dello Zenit: i rossoneri tremano.

Milan concentrato sugli ultimi rinforzi di una campagna acquisti fin qui positiva per quanto riguarda gli ingressi in rosa. Ancora il reparto offensivo nel mirino, con un altro attaccante per completare la prima linea e soprattutto il trequartista. Arrivano da questo punto di vista brutte notizie su uno degli obiettivi principali. Per Vlasic, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, c’è l’assalto dello Zenit che può sparigliare le carte.

Recapitata al Cska Mosca una offerta da 25 milioni, con pagamento cash immediato. Una proposta che potrebbe far vacillare i moscoviti. Come raccontato dalla nostra redazione, Vlasic vuole il Milan, ma i rossoneri finora non avevano accontentato le richieste del suo club. Ora, occorrerà accelerare per non rischiare la beffa.