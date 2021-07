Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno sul serio per Kaio Jorge ma giocano anche di attesa: ecco la priorità per l’attacco.

Entra nel vivo il tormentone Kaio Jorge. Calciomercato.it vi aveva anticipato il sorpasso della Juventus sul Milan per il brasiliano, confermando poi il forcing dei bianconeri. La Juventus sta trattando ora con il Santos per portare subito Kaio a Torino. Non c’è ancora l’accordo con il club sudamericano, che per il momento resta su una richiesta da 3 milioni di euro. Juve che potrebbe acquistare il giocatore a parametro zero a gennaio, ma le priorità del momento potrebbero essere diverse.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Bonucci in bilico | Cifre e possibili destinazioni

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, il vero obiettivo è Gabriel Jesus

Influisce infatti lo status di extracomunitario del giovane classe 2002. C’è attesa per capire che cosa succederà con Gabriel Jesus. Qualora il Manchester City, acquistando Kane, lo lasciasse andare, sarebbe lui il nome primario su cui investire. Per quanto riguarda Kaio Jorge, l’acquisto potrebbe avvenire ugualmente, ma con la necessità di ‘parcheggiare’ il giovane brasiliano in un altro club di Serie A fino a gennaio, sempre per la questione relativa alle slot extra. Sinergie in questo caso tutte da valutare, per le effettive necessità offensive dei club amici e della altrettanta disponibilità in termini di slot extra. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella di acquistare Kaio Jorge subito, versando un indennizzo al Santos leggermente inferiore ai 3 milioni richiesti e lasciando il giocatore in Brasile fino al 31 dicembre.