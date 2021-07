Con Kaio Jorge che si avvicina alla Juventus, il Milan potrebbe decidere di puntare sul mercato francese: attenzione a Janis Antiste e Kolo Muani

Olivier Giroud è finalmente arrivato a Milanello. Oggi l’attaccante francese ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni al Milan. Sorride Stefano Pioli, che potrà schierare l’ex Chelsea già contro il Nizza, nell’amichevole in programma sabato, e che presto riabbraccerà anche Zlatan Ibrahimovic, pronto a tornare in gruppo.

Ma l’attacco del Milan dovrebbe accogliere anche un altro giocatore. E’ stato lo stesso Paolo Maldini a far capire che i rossoneri sono pronti ad investire su un giovane da far crescere alle spalle di Giroud e lo svedese. Il prescelto sembrava essere Kaio Jorge. Il contratto in scadenza il prossimo 31 giugno hanno reso il brasiliano un’opportunità importante ma la Juventus, nelle ultime ore, come raccontato su Calciomercato.it, ha alzato il pressing.

Calciomercato Milan, idee Antiste e Muani

Siamo certi che Maldini e Massara hanno già pronta l’alternativa. Il Milan è sicuramente il club italiano più attento al mercato francese e proprio da lì potrebbe arrivare il terzo attaccante. Attenzione dunque alla pista che porta a Janis Antiste del Tolosa. Il francese è certamente sul taccuino della dirigenza rossonera. Nella passata stagione, in 34 partite tra Ligue 2 e Coupe de France, ha realizzato otto gol e quattro assist. Un altro profilo che potrebbe piacere è Randal Kolo Muani. Il centravanti classe 1998 ha già un’esperienza importante, con il Nantes in Ligue 1, e di conseguenza una valutazione più alta ma il contratto in scadenza fra meno di un anno potrebbe favorire l’affare. La punta, che nell’ultimo campionato ha segnato 9 gol e realizzato 8 assist, è oggi impegnato con la Nazionale francese alle Olimpiadi.