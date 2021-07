Fabrizio Biasin, giornalista sportivo e talent fisso della CMIT TV, ha parlato del futuro di Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan di Stefano Pioli

Intervenuto come talent fisso della CMIT TV di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha parlato di mercato e, più in particolare, delle trattative in casa Milan e Juventus: “Romagnoli? Piuttosto che tenere lì quella che è una riserva, magari lo scambi e devi trovare chi è disposto a fare la stessa cosa. In casa Juve c’è qualche giocatore disponibile per questa cosa, sennò l’alternativa è perderlo a zero“.

Il giocatore di origini laziali è in scadenza di contratto nel 2022 con il Milan e viene seguito da tempo dalla Juventus, prima con Paratici ora con Cherubini.